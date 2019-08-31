شؤون فلسطينية

وفد من جمعية رجال الأعمال يتفقد حاجزي التفجير في غزة

وفد من جمعية رجال الأعمال يتفقد حاجزي التفجير في غزة
رام الله - دنيا الوطن
تفقد وفد من جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين، مساء اليوم السبت، حاجزي الشرطة اللذين تعرضا للتفجير غرب مدينة غزة.

وثمن الوفد جهود قوى الأمن والشرطة في الحفاظ على سلطة القانون والأمن والاستقرار في كافة محافظات قطاع غزة.

وأكد الوفد دعمه لجهود الأجهزة الشرطية في تعزيز سلطة القانون وتوفير الأمن والأمان للمواطن الفلسطيني، مشدداً على ضرورة الضرب بيد من حديد، لكل من تُسول له نفسه العبث بأمن واستقرار سكان القطاع.

وشدد على ضرورة تعاون كافة شرائح المجتمع مع الأجهزة الشرطية، لما في ذلك من دعم معنوي للتخلص من الظواهر السلبية، التي قد تنشأ في المجتمع الفلسطيني.

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