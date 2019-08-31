خطاب مُفاجئ لحسن نصر الله مساء اليوم

حسن نصر الله

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت العلاقات الإعلامية في حزب الله اللبناني، أن الأمين العام للحزب، حسن نصر الله، سيطل مساء اليوم، في خطاب مُفاجئ، سيتناول من خلاله الشأن اللبناني الداخلي، وكذلك أوضاع المنطقة.



وفي القسم الأول من كلمته التي يلقيها في افتتاح المجلس العاشورائي المركزي، الذي يقيمه الحزب في مجمع سيد الشهداء ‏في الرويس، في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم السبت، سيتحدث عن أزمات لبنان الداخلية.



كما سيتحدث نصر الله، عن آخر المستجدات في سوريا، وكذلك المنطقة، وتحديدًا المواجهة مع إسرائيل، وفق موقع (ليبنانون ديبايت).



وكان نصر الله، قد أطل قبل أربعة أيام، وهدد إسرائيل، بالرد على دخول طائراتها إلى داخل الأجواء اللبنانية.