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صحفي إسرائيلي يُهنئ محمد بن سلمان في عيد ميلاده

صحفي إسرائيلي يُهنئ محمد بن سلمان في عيد ميلاده
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان
رام الله - دنيا الوطن
أثارت تهنئة من صحفي إسرائيلي، لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بيوم ميلاده، انقساماً بين المغردين السعوديين، اليوم السبت.

ونشر الصحفي الإسرائيلي، شمعون آران، تغريدة قال فيها: "عيد ميلاد سعيد لولي العهد السعودي، الذي يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ 34".

وأثارت التغريدة انقساماً بين المغردين السعوديين، الذين تفاعلوا معها، إذ رحب بعضهم بتهنئة الصحفي الإسرائيلي، ورفضها آخرون.

وقال أحد المغردين: "شكرا لتهنئتكم"، وعلق آخر على التغريدة قائلاً: "تشكر سيد آران على مشاعرك الطيبة" تقدم آخرون بشكرهم للصحفي الإسرائيلي على التهنئة.

بالمقابل، رفض بعض المغردين تهنئة آران، إذ قال أحدهم: "ونحن لا نتشرف بتهنئتكم الزائفة، وتبقى القدس عاصمة أبدية لفلسطين"، في حين قال آخر: "لا نتشرف بتهنئة صهاينة، شي مؤسف أنه يوجد بيننا من يتشرف بمحتلين مجرمين".

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