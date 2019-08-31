فشل مبادرة لحل أزمة جامعة الأزهر والإغلاق مستمر

خاص دنيا الوطن - أحمد جلال



أعلن نقيب العاملين في جامعة الأزهر بغزة، أيمن شاهين، فشل مبادرة تقدم بها عدد من الأكادميين بالجامعة من أجل حل أزمة إغلاقها، متهماً حركة فتح بإفشال تلك المبادرة.





وقال شاهين، لـ "دنيا الوطن": إنه تم إبلاغنا يوم الخميس من قيادة تنظيم فتح أن الأمور تتجه نحول حل القضية، وأنه سيتم تعيين رئيس مجلس أمناء جديد مقابل تجميد النقابة لفعاليتها أسبوع واحد يليها وجود مجلس أمناء جديد يتم من خلاله تسمية رئيس ومجلس الجامعة.





وأضاف شاهين: "أبلغنا مرة أخرى من مفوضية التعبئة والتنظيم أن مجلس الأمناء سيبقى ويضاف له أسماء مع بقاء رئيس الجامعة"، مشيراً إلى أن من قدموا المبادرة اعتذروا لأنهم لم يتمكنوا من تحقيق أي تقدم.







وتابع: "نحن قبلنا بمجلس أمناء جديد ورئيس جامعة جديد لكن الأطراف الأخرى رفضت ذلك، الأمر الذي أدى لفشل كل الجهود وبالتالي الجامعة ستبقى مغلقة خاصة أنه لا يوجد أي بوادر حل".







واستطرد شاهين: "القضية تراوح مكانها نحن نبحث عن حل تدريجي تعيد الدراسة في الجامعة وأبدينا استعداداً للمضي قدماً بالخطوة الأولى التي قد تصل لشهرين لكن النتيجة أن رئيس الجامعة الحالي سيمدد له".







يذكر أن جامعة الأزهر بمدينة غزة مغلقة بقرار من نقابة العاملين منذ تعيين عبد الخالق الفرا رئيساً للجامعة من قبل مجلس الأمناء المسير، في حين قدم رئيس مجلس الأمناء إبراهيم أبراش استقالته بسبب المناكفات على تعيين رئيس الجامعة.

