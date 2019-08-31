شاهد.. عمرو أديب: العالم العربي غاضب بسبب قضية "إسراء غريب"







رام الله - دنيا الوطنأكد الإعلامي المصري، عمرو أديب، أن الوطن العربي، كله بأسره يتحدث عن وفاة الفتاة الفلسطينية إسراء غريب، مشيرًا غلى أن غموض وفاتها سبب حالة من الغضب في العالم العربي.وقال أديب خلال برنامج (الحكاية) الذي يُقدمه عبر قناة (MBC مصر): إن الفتاة واعدت أحد الشباب للتعرف عليه من أجل الخطوبة، وتم تصويرها أثناء جلوسها مع الشاب والفيديو تم نشره عبر (إنستجرام).وأوضح أن عائلتها قامت بالاعتداء عليها بسبب الفيديو، متذرعين بأنها مصابة بالجن لافتًا إلى أنها دخلت المستشفى بسبب ما تعرضت له.وأشار عمرو أديب، إلى أن إسراء خرجت من المستشفى وبعدها عادت إلى المستشفى جثة هامدة، مبينًا أن عائلتها قالت إنها أصيبت بجلطة في المخ فيما يقول البعض أن أحد أقاربها ضربها على رأسها حتى ماتت.واستنكر عمرو أديب، العنف ضد المرأة العربية، موضحًا أن السلطة الفلسطينية فتحت تحقيقًا في هذه الحادثة، التي تابعها الوطن العربي كله، وفق تعبيره.