الخارجية الفلسطينية تُصدر بياناً حول اختفاء مواطن من غزة بالبوسنة

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رام الله - دنيا الوطن

قالت وزارة الخارجية والمغتربين إنها تتابع عبر سفارتينا لدى البوسنة والهرسك، ولدى جمهورية صربيا، باهتمام كبير اختفاء المواطن صالح حمد، وذلك منذ ابلاغ والد الشاب سفارتنا في ساراييفو عن فقدانه في نهر درينا على الحدود الصربية البوسنية.



وأوضحت الوزارة أن أصدقاء الشاب حمد الذين كانوا برفقته وهم يحاولون العبور من صربيا الى البوسنه في طريقهم إلى دول أوروبا الغربية، أدلو بشاهداتهم لعائلته.



وأشارت إلى أن السفير رزق النمورة، بتعليمات الوزير رياض المالكي، يتواصل مع السلطات البوسنية ذات العلاقة، وأبلغها رسميا عن فقدان الشاب حمد، كما تم التواصل مع السلطات الصربية عبر سفارتنا هناك، وما يزال البحث جاريا.