داخلية غزة تنشر آلية السفر عبر معبر رفح البري

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، اليوم السبت، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري، الواقع أقصى جنوب القطاع ليوم غد الأحد.وقالت داخلية غزة: إن السفر ليوم غد سيكون للحافلة الثالثة والرابعة والخامسة حتى الرقم (80) من كشف (8/21)؛ وذلك نظراً لطبيعة عمل المعبر يوم الخميس الماضي.ودعت داخلية غزة المسافرين لضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها والتواجد غداً الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.وطالبت بإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.