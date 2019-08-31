شؤون فلسطينية

داخلية غزة تنشر آلية السفر عبر معبر رفح البري

داخلية غزة تنشر آلية السفر عبر معبر رفح البري
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، اليوم السبت، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري، الواقع أقصى جنوب القطاع ليوم غد الأحد.

وقالت داخلية غزة: إن السفر ليوم غد سيكون للحافلة الثالثة والرابعة والخامسة حتى الرقم (80) من كشف (8/21)؛ وذلك نظراً لطبيعة عمل المعبر يوم الخميس الماضي.

ودعت داخلية غزة المسافرين لضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها والتواجد غداً الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

وطالبت بإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

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