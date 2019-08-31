داخلية غزة تنشر آلية السفر عبر معبر رفح البري
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، اليوم السبت، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري، الواقع أقصى جنوب القطاع ليوم غد الأحد.
وقالت داخلية غزة: إن السفر ليوم غد سيكون للحافلة الثالثة والرابعة والخامسة حتى الرقم (80) من كشف (8/21)؛ وذلك نظراً لطبيعة عمل المعبر يوم الخميس الماضي.
ودعت داخلية غزة المسافرين لضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها والتواجد غداً الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.
وطالبت بإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.
أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، اليوم السبت، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري، الواقع أقصى جنوب القطاع ليوم غد الأحد.
وقالت داخلية غزة: إن السفر ليوم غد سيكون للحافلة الثالثة والرابعة والخامسة حتى الرقم (80) من كشف (8/21)؛ وذلك نظراً لطبيعة عمل المعبر يوم الخميس الماضي.
ودعت داخلية غزة المسافرين لضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها والتواجد غداً الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.
وطالبت بإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.
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