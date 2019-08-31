شؤون فلسطينية

الاتفاق على منح صندوق التشغيل الأولوية من قبل (UNDP) بتنفيذ المشاريع التشغيلية

الاتفاق على منح صندوق التشغيل الأولوية من قبل (UNDP) بتنفيذ المشاريع التشغيلية
رام الله - دنيا الوطن
اتفق الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (undp) على منح "الصندوق" الأولوية في التعاون، وتنفيذ المشاريع التشغيلية في فلسطين وخصوصاً في قطاع غزة.

كما اتفقت المؤسستان على تعزيز قدرات "الصندوق" في تقديم الخدمات الفنية، وتعزيز التدخلات الهادفة لدعم المؤسسات المجتمعية، والانتقال لمجال الأعمال لتحقيق الاستدامة، وتعزيز الخدمات المقدمة.

جاء ذلك، خلال لقاء خاص جرى اليوم، بين المدير التنفيذي لصندوق التشغيل، مهدي حمدان، ونائب الممثل الخاص للمدير العام لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، جيف بريوت، بحضور مدير عام التشغيل في وزارة العمل، رامي مهداوي، ومحلل تصميم وتنفيذ البرامج في البرنامج، معتز دوابشة.

وأشاد حمدان بالمسؤولية، والدور الكبير لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تعزيز التنمية، وتنفيذ مشاريع التشغيل على مدار سنوات طويلة، معرباً عن اعتزازه بالعمل مع البرنامج في أكثر من مشروع مميز، خصوصاً في قطاع غزة.

وأبدى استعداده التام للتعاون إلى أبعد الحدود مع البرنامج الأممي لتطوير برامجه التنموية والتشغيلية في الضفة والقطاع، بما يخدم شريحة الشباب والخريجين والعاطلين عن العمل والريادين والراغبين في تنفيذ المشاريع الإنمائية.

وقال حمدان: إن الصندوق سيستفيد كثيراً من العمل مع (undp) بالنظر إلى خبرته المتراكمة في العمل، فضلاً عن استفادته من الدعم والتعاون اللامحدود مع دائرة التشغيل في وزارة العمل.

وأشار إلى أن الفترة القريبة المقبلة، ستشهد قفزة نوعية، وكمية في عمل الصندوق، والذي استطاع بناء شبكة شراكة مع العديد من المؤسسات الأممية والدولية ذات العلاقة، بدعم وتوجيه من وزير العمل، نصري أبو جيش.

بدوره، أكد بريوت ثقته بقدرات الصندوق، لاسيما وأنه نفذ العديد من المشاريع المشتركة مع برنامج الأمم المتحدة في مجالات التشغيل تحديداً.

وعبر عن أمله بتعزيز واتساع نطاق التعاون بين البرنامج والصندوق خلال المرحلة المقبلة.

من جانبه، شدد مهداوي على أهمية المشاريع التشغيلية ذات البعد التنموي في مكافحة البطالة.

وأكد استعداد وزارة العمل على تقديم كل الدعم اللازم، وما هو مطلوب منها لتطوير المشاريع التشغيلية التي تنفذها المؤسسات الدولية والأممية والمحلية، وعلى رأسها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

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