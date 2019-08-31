اشتية: سندعم أي مبادرة أو مشروع أو فكرة رائدة تخرج من المخيم







رام الله - دنيا الوطنالتقى رئيس الوزراء، د. محمد اشتية، اليوم السبت في مكتبه برام الله، وفداً من المكتب التنفيذي للجان الشعبية للاجئين، ووفداً من مخيم طولكرم، ضم فعاليات ومؤسسات ووجهاء المخيم، كلاً على حدة، حيث اطلع على أهم احتياجاتهم ومطالبهم.واستعرض المكتب التنفيذي للجان الشعبية، أوضاع المخيمات في الضفة الغربية، والصعوبات التي تواجه عمل اللجان الشعبية في ظل انخفاض المساعدات والدعم المقدم، والأزمة التي تواجهها وكالة الغوث، ونتيجة ازدياد احتياجات المخيمات على كافة الأصعدة.وأعرب رئيس الوزراء عن دعمه الكامل لأي مبادرة أو مشروع إنتاجي أو فكرة رائدة، تخرج من المخيم، وتلبية كافة الاحتياجات الطارئة التي من شأنها تعزيز صمود المواطنين فيها.وأشار اشتية إلى أن الحكومة، تسعى جاهدة لتلمس احتياجات المواطنين ومعالجة همومهم، مشدداً على أن التعامل مع المخيمات لا يتم على أساس أنها حالة أمنية بحاجة إلى حل، وإنما هي حالة نضالية اجتماعية اقتصادية، يجب على الجميع التكاتف مع بعضهم البعض، لحل المشاكل التي تواجهها.