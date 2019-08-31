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"رويترز": البشير يفيد بأنه تسلم 25 مليون دولار من محمد بن سلمان

"رويترز": البشير يفيد بأنه تسلم 25 مليون دولار من محمد بن سلمان
رام الله - دنيا الوطن
أكد الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، أقواله السابقة بأنه استلم 25 مليون دولار من ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، مضيفا أنه لم يستخدمها لأغراض شخصية.

ووجهت المحكمة إلى البشير تهمتي حيازة أموال أجنبية بطريقة غير مشروعة والثراء الحرام، فيما اعتبرت هيئة الدفاع عن الرئيس المخلوع أنه "غير مذنب".

يتبع..

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