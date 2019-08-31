شاهد: إسرائيل تُعزز قواتها العسكرية على الحدود الشمالية





ونشرت الصحيفة، فيديو، يظهر عدداً من مدفعيات الاحتلال، وهي تتوجه إلى الحدود الشمالية .





وكان الجيش الإسرائيلي، قد قرر إلغاء الإجازات في بعض الوحدات القتالية في الجبهتين اللبنانية والسورية؛ وذلك في ظل التوتر الأمني على الحدود الشمالية، بحسب الإذاعة الإسرائيلية العامة.





وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له: إن "القوات في العديد من الألوية القتالية المتمركزة على الحدود الشمالية، سوف تظل في مواقعها حتى إشعار آخر" .





وتصاعدت التوترات بين إسرائيل وحزب الله، بعد إعلان الحزب عن سقوط طائرتين مسيرتين إسرائيليتين، كانت إحداهما تحمل متفجرات في الضاحية الجنوبية لبيروت يوم الأحد الماضي.













وفي سياقٍ متصل، حذر مجلس الأمن الدولي خلال جلسة له الليلة الماضية، من ان التصعيد على الحدود مع لبنان، قد يؤدي إلى مواجهة عسكرية.

رام الله - دنيا الوطنقالت صحيفة (يديعوت أحرونوت): "إن الجيش الإسرائيلي، أرسل تعزيزات مدفعية إلى الشمال، عند الحدود مع لبنان.