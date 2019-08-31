الثامنة مساءً.. لقاء حصري مع رئيس جامعة الأزهر عبد الخالق الفرا

تبث "دنيا الوطن" مساء اليوم السبت، في تمام الساعة الثامنة، لقاءً حصرياً مع رئيس جامعة الأزهر، عبد الخالق الفرا، ضمن برنامج "حوار خاص".





ويتضمن اللقاء، تفاصيل أزمة جامعة الأزهر، التي وصفها الفرا بأنها شخصية، ولتحقيق أجندات سياسية، مؤكداً على استعداده لتقديم استقالته في حال التوصل لحل.





وأضاف الفرا: "لا يوجد بيني وبين مجلس أمناء الجامعة أي خلاف، وهو الجهة المسؤولة عن تعيين رئيس الجامعة، وأنا لا أدافع عن نفسي ولا أسوق لنفسي".





وتابع: "لن استقيل من رئاسة الجامعة، فهناك مصلحة عليا تتطلب وجودي، وهناك من يبحث عن استقالتي، والبعض سيفسرها بأنها هروب وضعف".

خاص دنيا الوطن