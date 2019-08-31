توغل محدود لآليات الاحتلال شرق البريج

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رام الله - دنيا الوطن

توغلت قوات الاحتلال، صباح السبت، بشكل محدود في الأطراف الشرقية لمخيم البريج وسط قطاع غزة.



وأفادت مصادر محلية، بتوغل جرافات من نوع D9 شرق مخيم البريج بمحاذاة السياج الفاصل انطلاقًا من بوابة "المدرسة" العسكرية.



وأشارت الى أن الجرافات شرعت بأعمال تجريف في منطقة التوغل، بإسناد من عدة آليات عسكرية متمركزة داخل الشريط الحدودي، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع على ارتفاعات منخفضة.