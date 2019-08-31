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ثلاثة دول خليجية تطلق تحذيرات عاجلة لرعاياها في الولايات المتحدة
رام الله - دنيا الوطن
انضمت سفارة قطر في الولايات المتحدة إلى حملة التحذيرات التي أطلقتها السعودية والإمارات لرعاياهما في ولاية فلوريدا، بعد اقتراب وصول إعصار "دوريان" إلى الساحل الشرقي لأمريكا.

ودعت السفارة القطرية في بيان على حسابها في "تويتر" المواطنين المقيمين في المناطق الواقعة على ساحل ولاية فلوريدا "إلى أخذ الحيطة والحذر مع اقتراب إعصار "دوريان"، مشددة على أنه "في حالات الطوارئ يرجى التواصل على الأرقام المتوفرة".

وكان حساب قنصلية الإمارات في نيويورك قد نشر تغريدة على "تويتر" جاء فيها: "تنبيه لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة المتواجدين في ولاية فلوريدا، سنقوم بإجلاء جميع المواطنين الإماراتيين قبل وصول إعصار "دوريان"، الذي سيضرب ولاية فلوريدا الاثنين المقبل".

من جهتها، دعت القنصلية السعودية في هيوستن الرعايا السعوديين إلى "التقيد بتعليمات السلامة الصادرة عن الجهات الرسمية" لمواجهة الإعصار، والاتصال بالأرقام الخاصة بحالات الطوارئ.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالة الطوارئ في ولاية فلوريدا، تحسبا لقدوم إعصار "دوريان" المدمر، فيما أطلقت السلطات الأمريكية تحذيرا من الدرجة الأولى، مناشدة المواطنين الحذر من حصار قد يمتد لسبعة أيام.

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