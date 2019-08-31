الاحتلال يعيد 26 مسافرا على معبر الكرامة الاسبوع الماضي

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رام الله - دنيا الوطن

تنقل اكثر من 57 الف مواطن وزائر عبر معبر الكرامة خلال الأسبوع الماضي، فيما أوقفت الشرطة 141 مطلوبا جنائياً.



وذكرت إدارة العلاقات العامة و الإعلام في الشرطة، أن عدد المغادرين خلال الأسبوع بلغ (31211) شخصا ، فيما بلغ عدد المسافرين القادمين (26103) شخصا ، وأن حركة المسافرين كانت متوسطة .



وأشارت إلى أن شرطة المعبر قبضت خلال الفترة نفسها على (141) مطلوبا جنائيا وممنوعا من السفر ،سواء أثناء محاولتهم المغادرة عبر المعبر، أو ترقب وصولهم أثناء دخولهم للأراضي الفلسطينية ، وهم مطلوبين في قضايا مرفوعة أمام المحاكم الفلسطينية على اختلاف تقسيماتها.



وأضافت الي أن جميع الأجهزة الأمنية والمدنية في الإدارة العامة للمعابر والحدود قدمت العديد من التسهيلات والخدمات لكافة المواطنين ، حيث تم التنسيق ل (14) حالة مرضية للسفر ما بين جانبي المعبر في سيارات الإسعاف الفلسطينية، فيما أعاد الجانب الإسرائيلي (26) مواطنا خلال الفترة نفسها بحجة الأسباب الأمنية .