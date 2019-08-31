مستشفى بالقطاع توضح حقيقة فيديو طرد طفل من مصابي مسيرات العودة

علقت ادارة المستشفى الأندونيسي على فيديو متداول لطفل جريح من مسيرات العودة بالأمس قال والد ان المستشفى رفض تقديم العلاج للمصاب وطلب منه شراء وجبس، قائلة انه وفور وصول المصاب ( ل م م ي ١٨ عاما ) تم تعيين وتبين اصابته بعيار ناري بالفخد وتم عمل صور أشعة لمكان اصابته حيث تبين وجود كسر بسيط (شرخ) بعظمة الفخد ولم يكن لديه اصابة في الاوعية الدموية.





وتابعت المستشفى في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه أن الطبيب قام بعمل غيار وجبس للطرف المصاب الا ان والد الطفل رفض العلاج وقال ( انا بدي ابني يموت وانا سآخذ ولدي خارج القسم وافضح وزارة الصحة).





وأكدت المستشفى أن الطواقم حاولت منع والد الطفل من هذا الغعل غير المبرر الا انه اصر على سحب المصاب خارج الطوارئ وقام بتسجيل الفيديو ومن ثم عاد إلى قسم الطوارئ،





وأوضحت المستشفى أن كافة الطواقم الطبيه والإدارية بالمستشفى الاندونيسي مجندة على مدار الساعه لتقديم الخدمة الصحية اللازمة للمصابين والمرضى على حد سواء.





وقالت انه وعلى الرغم من قيام والد المصاب بالتشهير وافتعال مشكلة الا ان الطواقم الطبية و بمجرد عودته الى قسم الطواريء قامت باستكمال واجبها وقدمت الخدمة اللازمة للمصاب ومنها عمل جبس للمريض وكذلك أعطي حقنه مضادة للتيتانوس و حقن مسكنه وهذا الاجراء الطبي مسجل في تذكرة الطوارئ الخاصه بالمصاب وقد غادر المستشفى بوضع جيد.



وفيما يلي بيان توضيحي صادر عن المستشفى الاندونيسي شمال قطاع غزة حول الحادثة:



تفاجأنا في المستشفى الاندونيسي شمال قطاع غزة بانتشار فيديو مصور على مواقع التواصل الاجتماعي لاحد مصابي مسيرة العودة شرق جباليا أمس الجمعة وبجانبه والده يدعي فيه بأن المستشفى رفض تقديم العلاج للمصاب وطلب منه شراء علاج وجبس



ونحن ازاء ذلك نؤكد على ما يلي:

فور وصول المصاب ( ل م م ي ١٨ عاما ) من سكان جباليا الى قسم الطوارئ بالمستشفى الاندونيسي تم معاينة إصابته من قبل طبيب العظام د.محمود نتيل وبالفحص السريري تبين وجود أصابه بعيار ناري بالفخد وتم عمل صور أشعة لمكان اصابته حيث تبين وجود كسر بسيط (شرخ) بعظمة الفخد ولم يكن لديه اصابة في الاوعية الدموية وقرر د.نتيل عمل غيار وجبس للطرف المصاب الا ان والد الطفل رفض العلاج وقال ( انا بدي ابني يموت وانا سآخذ ولدي خارج القسم وافضح وزارة الصحه )



حاولت الطواقم منع والد الطفل من هذا الفعل غير المبرر الا انه اصر على سحب المصاب خارج الطوارئ وقام بتسجيل الفيديو ومن ثم عاد إلى قسم الطوارئ،



وعلى الرغم من قيام والد المصاب بالتشهير وافتعال مشكلة الا ان الطواقم الطبية و بمجرد عودته الى قسم الطواريء قامت باستكمال واجبها وقدمت الخدمة اللازمة للمصاب ومنها عمل جبس للمريض وكذلك أعطي حقنه مضادة للتيتانوس و حقن مسكنه وهذا الاجراء الطبي مسجل في تذكرة الطوارئ الخاصه بالمصاب وقد غادر المستشفى بوضع جيد.



ان طواقم الطبية في المستشفى الاندونيسي تعاملت أمس المجمعة مع 24 اصابة مختلفة وصلت من مخيم العودة شرق جباليا وجميع الاصابات تلقت الرعاية الصحية المناسبة والكاملة وهذا ما عهده علينا اهلنا في محافظة شمال قطاع غزة خلال مسيرة العودة وكسر الحصار.



ونؤكد من جديد ان كافة الطواقم الطبيه والإدارية بالمستشفى الاندونيسي مجندة على مدار الساعه لتقديم الخدمة الصحية اللازمة للمصابين والمرضى على حد سواء.





رام الله - دنيا الوطن