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شؤون فلسطينية

مسلحون مجهولون يسرقون 120 ألف شيكل من تاجر خضار

مسلحون مجهولون يسرقون 120 ألف شيكل من تاجر خضار
رام الله - دنيا الوطن
أقدم مسلحون مجهولون، اليوم السبت، على سرقة 120 ألف شيكل من تاجر خضار شرق نابلس.

وأفاد مدير العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أمجد فراحتة، أن شخصين ملثمين ومسلحين، اعترضوا سيارة أحد تجار الخضار والفواكه بسيارتهم.

وأضاف: "بعد اعتراض السيارة، قام المسلحون بعملية نهب كافة الأموال التي بحوزته والبالغة 120 ألف شيكل، ولاذوا بالفرار"، موضحاً أن الشخصين كانوا يستقلوا سيارة سكنية اللون من نوع مازدا، وتحمل لوحة أرقام إسرائيلية، قاموا بإشعال النيران فيها بالقرب من المنطقة الشرقية بنابلس.

وأشار إلى أن الشرطة الفلسطينية، فتحت تقريراً بالحادثة.

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