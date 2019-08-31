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شؤون فلسطينية

أول تعليق من رئيس الوزراء على قضية "إسراء غريب"

أول تعليق من رئيس الوزراء على قضية "إسراء غريب"
رام الله - دنيا الوطن
 أكد رئيس الوزراء محمد اشتية، أنه أصبح لزاماً اليوم، ومن موضع مسؤليتنا، تعزيز منظومة التشريعات الحامية للمرأة الفلسطينية، وذلك في تصريح مقتضب له اليوم السبت، بخصوص قضية الشابة إسراء غريب.

وقال: إن "إسراء أصبحت قضية مجتمع، ونحن نحس بذلك، ونستشعر النبض في الشارع تجاه هذه القضية". 

وتابع: "مع التزامنا الكامل بأحكام القانون الفلسطيني، وسرية التحقيقات، وعدم الاستعجال في إطلاق الأحكام المسبقة، احتراماً لروح الفقيدة ولمشاعر ذويها، إلا أنه صار لزاماً علينا من موضع مسؤوليتنا تعزيز منظومة التشريعات الحامية للمرأة الفلسطينية، حامية مشروعنا الوطني، التي هي أمنا وأختنا وبنتنا في الأصل، ونحن منها وهي نبع رجولتنا، ولولاها ما كنّا مجتمعاً".

وأكد على أنه لا يحق لأي شخص أخذ القانون بيده، وسوف نتخذ كل إجراء قانوني لازم؛ لإيقاع أقصى العقوبة على كل من تورط في قتل أي إنسان، ونحن بانتظار نتائج التحقيق في قضية إسراء غريب.

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