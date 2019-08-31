متأثراً بجراجه.. شهيد برصاص الاحتلال خلال فعاليات مسيرات العودة أمس





وقالت وزارة الصحة بغزة: إن الشاب، بدر الدين نبيل موسى أبو موسى (25 عاماً) استشهد صباح اليوم في مستشفى غزة الأوروبي، متأثراً بجراحه التي أصيب بها أمس الجمعة شرق خانيونس.





وكانت الوزراة، أعلنت أمس الجمعة، أنه الطواقم الطبية تعاملت أمس مع 75 إصابة، منها (18 طفلاً وسيدتان).





ومن بين الإصابات 42 بالرصاص الحي، بالإضافة إلى إصابة مسعف وصحفي، وتضرر سيارتي إسعاف من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وذلك خلال الجمعة الـ 72 لمسيرة العودة وكسر الحصار، شرق قطاع غزة.





رام الله - دنيا الوطناستشهد مواطن، صباح اليوم السبت، متأثراً بجراح أصيب بها برصاص الاحتلال، أمس الجمعة، خلال فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار، شرقي خانيونس.