قوات الاحتلال تعتقل مواطنين من بلدة كوبر

اعتقالات - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالاتها في صفوف المواطنين في الضفة الغربية، حيث اعتقلت فجر اليوم السبت مواطنين من مناطق مختلفة في الضفة.



فقد أفادت مصادر بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي في رام الله اعتقلت الفتى عبيدة البرغوثي نجل الأسير خلدون البرغوثي بعد اقتحام منزله في بلدة كوبر.



إلى ذلك، اعتقل جنود قوات الاحتلال في كوبر المواطن نصر الله سرحان بعد اقتحام منزله.



وفي سياق متصل، داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة دير بزيع، كما اندلعت مواجهات في بلدة كوبر.