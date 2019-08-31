شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل مواطنين من بلدة كوبر

قوات الاحتلال تعتقل مواطنين من بلدة كوبر
اعتقالات - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالاتها في صفوف المواطنين في الضفة الغربية، حيث اعتقلت فجر اليوم السبت مواطنين من مناطق مختلفة في الضفة.

فقد أفادت مصادر بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي في رام الله اعتقلت الفتى عبيدة البرغوثي نجل الأسير خلدون البرغوثي بعد اقتحام منزله في بلدة كوبر.

إلى ذلك، اعتقل جنود قوات الاحتلال في كوبر المواطن نصر الله سرحان بعد اقتحام منزله.

وفي سياق متصل، داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة دير بزيع، كما اندلعت مواجهات في بلدة كوبر.

أخبار ذات صلة

متأثراً بجراجه.. شهيد برصاص الاحتلال خلال فعاليات مسيرات العودة أمس

متأثراً بجراجه.. شهيد برصاص الاحتلال خلال فعاليات مسيرات العودة أمس

المطران حنا يُحذّر.. هجمة شرسة على القدس لإنهاء الوجود الفلسطيني فيها

المطران حنا يُحذّر.. هجمة شرسة على القدس لإنهاء الوجود الفلسطيني فيها

تقرير: الاستيطان في محيط القدس وصل مستويات قياسية في عهد ادارة ترمب

تقرير: الاستيطان في محيط القدس وصل مستويات قياسية في عهد ادارة ترمب

احتراق محل تجاري في مدينة جنين

احتراق محل تجاري في مدينة جنين

مصرع مواطن في حادث سير ذاتي بالخليل

مصرع مواطن في حادث سير ذاتي بالخليل

الفلسطينيون والأوروبيون يجتمعون لإيجاد حلول مشتركة للتحديات التي تواجه التنمية الفلسطينية

الفلسطينيون والأوروبيون يجتمعون لإيجاد حلول مشتركة للتحديات التي تواجه التنمية الفلسطينية

إسرائيل: 13 ألف صاروخ أطلقت من غزة منذ 14 عاماً

إسرائيل: 13 ألف صاروخ أطلقت من غزة منذ 14 عاماً

مبعوث ترامب: حماس مُلزمة بإعادة الجنود الإسرائيليين المحتجزين بغزة

مبعوث ترامب: حماس مُلزمة بإعادة الجنود الإسرائيليين المحتجزين بغزة

التعليقات

الدنيا حكايات

جيمس بوند الفلسطيني

جيمس بوند الفلسطيني

شؤون فلسطينية

المطران حنا يُحذّر.. هجمة شرسة على القدس لإنهاء الوجود الفلسطيني فيها

المطران حنا يُحذّر.. هجمة شرسة على القدس لإنهاء الوجود الفلسطيني فيها

تقرير: الاستيطان في محيط القدس وصل مستويات قياسية في عهد ادارة ترمب

تقرير: الاستيطان في محيط القدس وصل مستويات قياسية في عهد ادارة ترمب

احتراق محل تجاري في مدينة جنين

احتراق محل تجاري في مدينة جنين

مصرع مواطن في حادث سير ذاتي بالخليل

مصرع مواطن في حادث سير ذاتي بالخليل

الطقس: أجواء حارة تسود البلاد

الطقس: أجواء حارة تسود البلاد

الدولار يواصل ثباته أمام الشيكل

الدولار يواصل ثباته أمام الشيكل

عائلة حمد تُطالب الرئيس والجهات المعنية بتحمل مسؤولياتها تجاه ابنهم الفقود صالح

عائلة حمد تُطالب الرئيس والجهات المعنية بتحمل مسؤولياتها تجاه ابنهم الفقود صالح

بحر: الشعب الفلسطيني في غزة أخذ على عاتقه حماية مشروع المقاومة

بحر: الشعب الفلسطيني في غزة أخذ على عاتقه حماية مشروع المقاومة

منوعات

انتحار ممثلة هندية صاعدة بالقفز من شرفة منزلها

انتحار ممثلة هندية صاعدة بالقفز من شرفة منزلها

منة شلبي تعلق على نبأ زواجها بصورة ساخرة

منة شلبي تعلق على نبأ زواجها بصورة ساخرة

باتصال واحد أقنعته نادين نجيم... قصي خولي وافق على ثنائية جديدة

باتصال واحد أقنعته نادين نجيم... قصي خولي وافق على ثنائية جديدة

ماذا يفعل طفلا تيم حسن مع ناصيف زيتون؟

ماذا يفعل طفلا تيم حسن مع ناصيف زيتون؟

بعد قرار إيقافها لمدة عام.. ريهام سعيد: ذبحوني

بعد قرار إيقافها لمدة عام.. ريهام سعيد: ذبحوني

ملحم زين يعلّق على إعتزال إليسا: الساحة &#34;رح تفضى للطراطير&#34;

ملحم زين يعلّق على إعتزال إليسا: الساحة "رح تفضى للطراطير"

ميريام فارس تحتفل بعيد زواجها بطريقة غريبة

ميريام فارس تحتفل بعيد زواجها بطريقة غريبة

عائلة شيري عادل تساندها بعد طلاقها من الداعية معز مسعود

عائلة شيري عادل تساندها بعد طلاقها من الداعية معز مسعود

بدرية أحمد تكشف ماحدث لها بسبب التجميل ورد فعل مفاجئ من الجمهور

بدرية أحمد تكشف ماحدث لها بسبب التجميل ورد فعل مفاجئ من الجمهور

&#34;إليسا&#34; تتسبب بأزمة بين وزير الثقافة التونسي ومدير مهرجان قرطاج

"إليسا" تتسبب بأزمة بين وزير الثقافة التونسي ومدير مهرجان قرطاج

عربي

الحريري يحمل &#34;إسرائيل&#34; مسؤولية الاعتداء على الضاحية

الحريري يحمل "إسرائيل" مسؤولية الاعتداء على الضاحية

حزب الله يُسلم الطائرتين المسيرتين الإسرائيليتين لمخابرات الجيش اللبناني

حزب الله يُسلم الطائرتين المسيرتين الإسرائيليتين لمخابرات الجيش اللبناني

تنظيم الدولة يعلن مسؤوليته عن تفجير عدن

تنظيم الدولة يعلن مسؤوليته عن تفجير عدن

المجلس العسكري في السودان يسمي الطريفي إدريس وزيرا للداخلية

المجلس العسكري في السودان يسمي الطريفي إدريس وزيرا للداخلية