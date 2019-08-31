المطران حنا يُحذّر.. هجمة شرسة على القدس لإنهاء الوجود الفلسطيني فيها

المطران عطالله حنا

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رام الله - دنيا الوطن

قال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم: إن مدينة القدس، تتعرض لهجمة احتلالية شرسة، هدفها إنهاء الوجود الفلسطيني في مدينتنا المقدسة.



وأضاف في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أنه منذ أكثر من 50 عاماً، والهجمة على القدس مستمرة ومتواصلة، ولكننا نشهد في السنوات الأخيرة إمعاناً في السياسات الاحتلالية، والتي تستهدف مقدساتنا وأوقافنا الإسلامية والمسيحية، وكافة أبناء شعبنا.



وتابع: "القدس في محنة كبيرة، والعالم يتفرج علينا، والاحتلال يسعى لتمرير سياساته وممارساته وبخطوات متواترة ومتسارعة، وكأنه في سباق مع الزمن".



وشدّد المطران حنا على أن القدس تمر بكارثة حقيقية في ظل ما يُمارَس بحقها، فالمسجد الأقصى مستهدف ومستباح، كما هو حال مقدساتنا وأوقافنا المسيحية، فكلنا مستهدفون، ولا يستثنى من ذلك أحد على الإطلاق.



وقال: نوجه نداءنا إلى كافة الأحرار في عالمنا، بأن يلتفتوا إلى مدينة القدس، وما يحدث فيها، كما ونطالب أبناء أمتنا العربية بألا يتركوا مدينة القدس وحيدة تقارع جلاديها، أما الفلسطينيون أصحاب القضية، فمطالبون بترتيب بيتهم الداخلي، ونبذ الانقسامات وتوحيد الصفوف.