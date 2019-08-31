شؤون فلسطينية

المطران حنا يُحذّر.. هجمة شرسة على القدس لإنهاء الوجود الفلسطيني فيها

المطران حنا يُحذّر.. هجمة شرسة على القدس لإنهاء الوجود الفلسطيني فيها
المطران عطالله حنا
رام الله - دنيا الوطن
قال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم: إن مدينة القدس، تتعرض لهجمة احتلالية شرسة، هدفها إنهاء الوجود الفلسطيني في مدينتنا المقدسة.

وأضاف في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أنه منذ أكثر من 50 عاماً، والهجمة على القدس مستمرة ومتواصلة، ولكننا نشهد في السنوات الأخيرة إمعاناً في السياسات الاحتلالية، والتي تستهدف مقدساتنا وأوقافنا الإسلامية والمسيحية، وكافة أبناء شعبنا.

وتابع: "القدس في محنة كبيرة، والعالم يتفرج علينا، والاحتلال يسعى لتمرير سياساته وممارساته وبخطوات متواترة ومتسارعة، وكأنه في سباق مع الزمن".

وشدّد المطران حنا على أن القدس تمر بكارثة حقيقية في ظل ما يُمارَس بحقها، فالمسجد الأقصى مستهدف ومستباح، كما هو حال مقدساتنا وأوقافنا المسيحية، فكلنا مستهدفون، ولا يستثنى من ذلك أحد على الإطلاق. 

وقال: نوجه نداءنا إلى كافة الأحرار في عالمنا، بأن يلتفتوا إلى مدينة القدس، وما يحدث فيها، كما ونطالب أبناء أمتنا العربية بألا يتركوا مدينة القدس وحيدة تقارع جلاديها، أما الفلسطينيون أصحاب القضية، فمطالبون بترتيب بيتهم الداخلي، ونبذ الانقسامات وتوحيد الصفوف.

أخبار ذات صلة

متأثراً بجراجه.. شهيد برصاص الاحتلال خلال فعاليات مسيرات العودة أمس

متأثراً بجراجه.. شهيد برصاص الاحتلال خلال فعاليات مسيرات العودة أمس

قوات الاحتلال تعتقل مواطنين من بلدة كوبر

قوات الاحتلال تعتقل مواطنين من بلدة كوبر

تقرير: الاستيطان في محيط القدس وصل مستويات قياسية في عهد ادارة ترمب

تقرير: الاستيطان في محيط القدس وصل مستويات قياسية في عهد ادارة ترمب

احتراق محل تجاري في مدينة جنين

احتراق محل تجاري في مدينة جنين

مصرع مواطن في حادث سير ذاتي بالخليل

مصرع مواطن في حادث سير ذاتي بالخليل

الفلسطينيون والأوروبيون يجتمعون لإيجاد حلول مشتركة للتحديات التي تواجه التنمية الفلسطينية

الفلسطينيون والأوروبيون يجتمعون لإيجاد حلول مشتركة للتحديات التي تواجه التنمية الفلسطينية

إسرائيل: 13 ألف صاروخ أطلقت من غزة منذ 14 عاماً

إسرائيل: 13 ألف صاروخ أطلقت من غزة منذ 14 عاماً

مبعوث ترامب: حماس مُلزمة بإعادة الجنود الإسرائيليين المحتجزين بغزة

مبعوث ترامب: حماس مُلزمة بإعادة الجنود الإسرائيليين المحتجزين بغزة

التعليقات

الدنيا حكايات

جيمس بوند الفلسطيني

جيمس بوند الفلسطيني

شؤون فلسطينية

المطران حنا يُحذّر.. هجمة شرسة على القدس لإنهاء الوجود الفلسطيني فيها

المطران حنا يُحذّر.. هجمة شرسة على القدس لإنهاء الوجود الفلسطيني فيها

تقرير: الاستيطان في محيط القدس وصل مستويات قياسية في عهد ادارة ترمب

تقرير: الاستيطان في محيط القدس وصل مستويات قياسية في عهد ادارة ترمب

احتراق محل تجاري في مدينة جنين

احتراق محل تجاري في مدينة جنين

مصرع مواطن في حادث سير ذاتي بالخليل

مصرع مواطن في حادث سير ذاتي بالخليل

الطقس: أجواء حارة تسود البلاد

الطقس: أجواء حارة تسود البلاد

الدولار يواصل ثباته أمام الشيكل

الدولار يواصل ثباته أمام الشيكل

عائلة حمد تُطالب الرئيس والجهات المعنية بتحمل مسؤولياتها تجاه ابنهم الفقود صالح

عائلة حمد تُطالب الرئيس والجهات المعنية بتحمل مسؤولياتها تجاه ابنهم الفقود صالح

بحر: الشعب الفلسطيني في غزة أخذ على عاتقه حماية مشروع المقاومة

بحر: الشعب الفلسطيني في غزة أخذ على عاتقه حماية مشروع المقاومة

منوعات

انتحار ممثلة هندية صاعدة بالقفز من شرفة منزلها

انتحار ممثلة هندية صاعدة بالقفز من شرفة منزلها

منة شلبي تعلق على نبأ زواجها بصورة ساخرة

منة شلبي تعلق على نبأ زواجها بصورة ساخرة

باتصال واحد أقنعته نادين نجيم... قصي خولي وافق على ثنائية جديدة

باتصال واحد أقنعته نادين نجيم... قصي خولي وافق على ثنائية جديدة

ماذا يفعل طفلا تيم حسن مع ناصيف زيتون؟

ماذا يفعل طفلا تيم حسن مع ناصيف زيتون؟

بعد قرار إيقافها لمدة عام.. ريهام سعيد: ذبحوني

بعد قرار إيقافها لمدة عام.. ريهام سعيد: ذبحوني

ملحم زين يعلّق على إعتزال إليسا: الساحة &#34;رح تفضى للطراطير&#34;

ملحم زين يعلّق على إعتزال إليسا: الساحة "رح تفضى للطراطير"

ميريام فارس تحتفل بعيد زواجها بطريقة غريبة

ميريام فارس تحتفل بعيد زواجها بطريقة غريبة

عائلة شيري عادل تساندها بعد طلاقها من الداعية معز مسعود

عائلة شيري عادل تساندها بعد طلاقها من الداعية معز مسعود

بدرية أحمد تكشف ماحدث لها بسبب التجميل ورد فعل مفاجئ من الجمهور

بدرية أحمد تكشف ماحدث لها بسبب التجميل ورد فعل مفاجئ من الجمهور

&#34;إليسا&#34; تتسبب بأزمة بين وزير الثقافة التونسي ومدير مهرجان قرطاج

"إليسا" تتسبب بأزمة بين وزير الثقافة التونسي ومدير مهرجان قرطاج

عربي

الحريري يحمل &#34;إسرائيل&#34; مسؤولية الاعتداء على الضاحية

الحريري يحمل "إسرائيل" مسؤولية الاعتداء على الضاحية

حزب الله يُسلم الطائرتين المسيرتين الإسرائيليتين لمخابرات الجيش اللبناني

حزب الله يُسلم الطائرتين المسيرتين الإسرائيليتين لمخابرات الجيش اللبناني

تنظيم الدولة يعلن مسؤوليته عن تفجير عدن

تنظيم الدولة يعلن مسؤوليته عن تفجير عدن

المجلس العسكري في السودان يسمي الطريفي إدريس وزيرا للداخلية

المجلس العسكري في السودان يسمي الطريفي إدريس وزيرا للداخلية