الحريري يحمل "إسرائيل" مسؤولية الاعتداء على الضاحية

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رام الله - دنيا الوطن

حمَّل رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إسرائيل المسؤولية الكاملة عن الاعتداء الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية.



وقال الحريري خلال مكالمة هاتفية اجراها مع الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريتش: إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن اعتدائها غير المبرر وغير المسبوق منذ عام 2006 على منطقة سكنية مأهولة في ضاحية بيروت الجنوبية، اضافة الى خرقها المتكرر للقرار الدولي 1701.



وشدد الحريري "أن هذا العمل غير المقبول يهدد الاستقرار الذي يسود الحدود الدولية منذ 13 عاما"، منبها الى أن "أي تصعيد من جانب إسرائيل من شأنه أن يهدد بجر المنطقة الى نزاع غير محسوب العواقب، ما يضاعف الحاجة الى كل الضغوط الدولية الممكنة على إسرائيل".