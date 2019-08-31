احتراق محل تجاري في مدينة جنين

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رام الله - دنيا الوطن

أخمدت طواقم الدفاع المدني، اليوم السبت، حريقاً شب في محل تجاري لبيع المواد التموينية في كراج القرى الغربي، وسط مدينة جنين.



وأفاد الدفاع المدني، بأن طواقم إطفاء مركز جنين، أخمد النيران وحصرها، دون انتقالها للمحلات المجاورة.