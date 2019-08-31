دولي

حساب مؤسس (تويتر) يتعرض للقرصنة

حساب مؤسس (تويتر) يتعرض للقرصنة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت شركة (تويتر): إن حساب مؤسسها جاك دورسي في موقع التواصل الاجتماعي الخاص به، قد تعرض للاختراق والقرصنة.

وجاء في بيان فريق الاتصالات في الشركة: "نعلم أنه تم اختراق حساب دورسي، ونحن نحاول التحقق من تفاصيل الحادث"، وفق (روسيا اليوم).

وقامت الشركة بحذف المنشورات التي نشرها القراصنة على حساب دورسي، الذي لديه أكثر من 4 ملايين من المتابعين. 

ولكن رغم ذلك، وفقاً لتقارير وسائل الإعلام، تم على الحساب المذكور نشر العديد من الرسائل العنصرية، والتهديدات بالانفجار.

وقالت صحيفة (نيويورك تايمز)، إن الرسائل المزيفة التي نشرت على حساب دورسي، أفادت بأنه سيتم تفجير مقر  شركة (تويتر) في سان فرانسيسكو.

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