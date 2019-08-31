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أول دولة عربية تُعلّق على نقل هندوراس سفارتها للقدس

أول دولة عربية تُعلّق على نقل هندوراس سفارتها للقدس
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
علقت قطر على إعلان نقل هندوراس مكتبها الدبلوماسي للقدس، تمهيداً لنقل سفارتها من تل أبيب، مشددةً على أنها تُدين بشدة القرار.

وقالت وكالة الأنباء القطرية (قنا): "قطر تدين بشدة إعلان هندوراس افتتاح مكتب دبلوماسي لها بالقدس المحتلة، تمهيداً لنقل سفارتها إليها من تل أبيب، وتعتبر الخطوة خروجاً عن الإجماع الدولي، الذي تجسد في رفض الجمعية العامة للأمم المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل".

وأعلنت حكومة هندوراس، يوم الخميس، أن الرئيس، خوان أورلاندو ايرنانديز، سيقوم يوم الجمعة بزيارة رسمية إلى إسرائيل لافتتاح "مكتب دبلوماسي" في القدس، معترفة بذلك بالمدينة المقدسة عاصمة لإسرائيل.

وفي هذا السياق، بعث الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، رسالة لرئيس هندوراس، أكد فيها أن نقل سفارة حكومة تيغوسيغالبا إلى القدس مخالف للقانون الدولي.

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