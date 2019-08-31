مبعوث ترامب: حماس مُلزمة بإعادة الجنود الإسرائيليين المحتجزين بغزة
رام الله - دنيا الوطن
قال المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، جيسون غرينبلات: إن حركة حماس مُلزمة بإعادة الجنود الإسرائيليين المحتجزين لديها في قطاع غزة.
جاء ذلك، خلال لقاء عقده غرينبلات مع عائلة الضابط الإسرائيلي هدار جولدين، الذي تحتجزه حركة حماس في قطاع غزة، وفق ما أوردته الإذاعة الإسرائيلية (ريشت كان).
قال المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، جيسون غرينبلات: إن حركة حماس مُلزمة بإعادة الجنود الإسرائيليين المحتجزين لديها في قطاع غزة.
جاء ذلك، خلال لقاء عقده غرينبلات مع عائلة الضابط الإسرائيلي هدار جولدين، الذي تحتجزه حركة حماس في قطاع غزة، وفق ما أوردته الإذاعة الإسرائيلية (ريشت كان).
وتحتجز المقاومة في قطاع غزة، أربعة جنود إسرائيليين، ترفض الافصاح عن مصيرهم إلا بشروط محددة، فيما تسعى إسرائيل لاستعادة جنودها.
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