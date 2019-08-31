شؤون فلسطينية

مبعوث ترامب: حماس مُلزمة بإعادة الجنود الإسرائيليين المحتجزين بغزة

مبعوث ترامب: حماس مُلزمة بإعادة الجنود الإسرائيليين المحتجزين بغزة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، جيسون ‎غرينبلات: إن حركة حماس مُلزمة بإعادة الجنود الإسرائيليين المحتجزين لديها في قطاع غزة. 

جاء ذلك، خلال لقاء عقده غرينبلات مع عائلة الضابط الإسرائيلي هدار جولدين، الذي تحتجزه حركة ‎حماس في قطاع ‎غزة، وفق ما أوردته الإذاعة الإسرائيلية (ريشت كان).

وتحتجز المقاومة في قطاع غزة، أربعة جنود إسرائيليين، ترفض الافصاح عن مصيرهم إلا بشروط محددة، فيما تسعى إسرائيل لاستعادة جنودها.

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