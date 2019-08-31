إصابة مواطن جراء اعتداء مستوطنين جنوب بيت لحم

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب المواطن أيمن خليل سعد من قرية ارطاس جنوب بيت لحم، بجروح في الوجه بعد اعتداء مستوطنين عليه أثناء تواجده في أرضه.



وأفادت مصادر محلية، بأن مجموعة من مستوطني "غوش عصيون" المقامة على أراضي المواطنين جنوب بيت لحم، اعتدت على المواطن سعد أثناء محاولته منعهم من دخول أرضه الواقعة وسط تجمع المستوطنة، وانهالوا عليه بالضرب المبرح، ما أدى الى اصابته في العين، ونقل الى مستشفى الجمعية العربية للتأهيل.