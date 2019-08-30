عائلة حمد تطالب الرئيس والجهات المعنية بتحمل مسؤولياتها تجاه ابنهم الفقود صالح
رام الله - دنيا الوطن
طالبت عائلة حمد في قطاع غزة، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والجهات المعنية، بالنظر في قضية ابنهم المفقود صالح كمال حمد، والذي فقدت آثاره منذ أكثر من عشرة أيام.
طالبت عائلة حمد في قطاع غزة، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والجهات المعنية، بالنظر في قضية ابنهم المفقود صالح كمال حمد، والذي فقدت آثاره منذ أكثر من عشرة أيام.
وأكدت العائلة، أنه حتى هذه اللحظة، لم تتلق أي خبر او اي اتصال من أي مؤسسة حكومة او دولية، حول ابنهم صالح.
التفاصيل في الفيديو التالي..
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