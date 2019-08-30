عائلة حمد تطالب الرئيس والجهات المعنية بتحمل مسؤولياتها تجاه ابنهم الفقود صالح





وأكدت العائلة، أنه حتى هذه اللحظة، لم تتلق أي خبر او اي اتصال من أي مؤسسة حكومة او دولية، حول ابنهم صالح.





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رام الله - دنيا الوطنطالبت عائلة حمد في قطاع غزة، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والجهات المعنية، بالنظر في قضية ابنهم المفقود صالح كمال حمد، والذي فقدت آثاره منذ أكثر من عشرة أيام.