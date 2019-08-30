اخماد حريق التهم 120 شجرة زيتون في بلدة عرابة جنوب جنين

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رام الله - دنيا الوطن

أخمدت طواقم الدفاع المدني، اليوم الجمعة، حريقا أتى على 120 شجرة زيتون في منطقة جبلية بالجهة الغربية لبلدة عرابة جنوب جنين.



وذكر الدفاع المدني، ان طاقم اطفاء مركز عرابة وبمساندة من المتطوعين والاهالي، عملوا على اخماد الحريق وحماية الاشجار والاراضي الزراعية المجاورة، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).