مصرع طفل بعد تعرضه لصعقة كهربائية ببيت لحم

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد العقيد لؤي ارزيقات الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، بوفاة طفل (خمس سنوات)، من سكان مخيم الدهيشة ببيت لحم، بعد تعرضه مساء اليوم الجمعة، لصعقة كهربائية.



وأشار ارزيقات في تصريح له، إلى أن الشرطة والنيابة العامة باشرتا بإجراءات التحقيق؛ للوقوف على ملابسات الحادث.