شؤون فلسطينية

الهندي: مصر أكبر من نقل رسائل تهديد إسرائيلية لحماس ومستعدون إذا فُرِضت الحرب

الهندي: مصر أكبر من نقل رسائل تهديد إسرائيلية لحماس ومستعدون إذا فُرِضت الحرب
خاص دنيا الوطن - أحمد العشي
أكد سهيل الهندي عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية (حماس)، ان جمهورية مصر العربية، أكبر من أن تنقل رسائل تهديد لحركة حماس، لافتا إلى أن علاقة مصر مع الشعب الفلسطيني، تقوم على المحبة والاخلاق والعروبة والدين.

جاء ذلك، ردا على المعلومات التي نشرت، والمتعلقة بأن مصر نقلت رسالة تهديد لحركة حماس بإمكانية شن جولة تصعيد جديدة في قطاع غزة.

وقال الهندي في تصريح لـ"دنيا الوطن": "لا نتمنى الحرب من حيث المبدأ، ولا نتمنى لقاء العدو، ولكن اذا فرضت علينا الحرب، أعتقد أن هناك استعدادات كبيرة جدا سواء من قبل حماس او كافة الفصائل الفلسطينية، فسندافع عن شعبنا".

وفي السياق ذاته، أشار الهندي إلى ان الاحتلال عود الجميع على التلكؤ في تنفيذ تفاهمات التهدئة، والتسويف، والمماطلة وعدم الالتزام بما تم التوافق عليه، منوها إلى ان حركة حماس والفصائل تراقب هذا الامر، حيث ان الفصائل لديها من الامكانيات للرد على كبرياء الاحتلال.

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