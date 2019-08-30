شؤون فلسطينية

اسرائيل تزعم: حزب الله يُحضر لـ "هجوم انتقامي"

اسرائيل تزعم: حزب الله يُحضر لـ "هجوم انتقامي"
رام الله - دنيا الوطن
أفادت القناة 13 الاسرائيلية، ان تقديرات الجيش الاسرائيلية، تشير إلى ان حزب الله اللبناني، بدأ بالفعل التحضير لهجوم انتقامي؛ ردا على الهجوم الذي وقع الجمعة الماضية، في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.

وقالت القناة: "من أجل تجنب التدهور إلى حرب شاملة، فمن المتوقع أن يضرب حزب الله، أهدافاً عسكريةً وغير مدنية، لذلك قام الجيش الاسرائيلي بتقليص نشاطه في منطقة السياج".

وأضافت: "في الوقت نفسه، فإن قوات اليونيفيل والجيش اللبناني والجيش الاسرائيلي أصبحوا في حالة تأهب وتوتر قصوى".

وكان حزب الله اللبناني، قد أعلن في وقت سابق، عن سقوط طائرتيْن مسيرتيْن تحملان مواد متفجرة، في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

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