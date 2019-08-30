المفتي العام: السبت الأول رأس السنة الهجرية





وذكّر المفتي، أن يومي تاسوعاء و عاشوراء يوافقان يومي الأحد والإثنين وفق 8 و9/9/2019م، سائلين الله العلي القدير أن يجعل هذا العام الهجري الجديد عام خير وعز ونصر لشعبنا الفلسطيني ولأمتنا الإسلامية.









رام الله - دنيا الوطنأعلن الشيخ محمد حسين المفتي العام للقدس و الديار الفلسطينية – رئيس مجلس الإفتاء الأعلى - أن يوم السبت 31-8-2019م هو غرة شهر محرم لعام 1441هــ.