شؤون فلسطينية

عريقات: الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل غير شرعي واستخفاف بمبادئ القانون الدولي

عريقات: الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل غير شرعي واستخفاف بمبادئ القانون الدولي
رام الله - دنيا الوطن
قال امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات ان الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل غير شرعي واستخفاف بالمباديء الأساسية للقانون الدولي.

وجاء تعقيب عريقات بعد قرار هندوراس افتتاح بعثة دبلوماسية لها في القدس، وقرار جمهورية ناورو الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ، ووصف عريقات ما اقدمتا عليه بانهما تصرفتا بطريقة غير مسؤولة ، ويمثل تشجيعا لسلطة الاحتلال اسرائيل للاستمرار فى ممارساتها الإجرامية .، وتلعب البلدان في قضية غاية فى الخطورة .

واكد عريقات ان هذه القرارات تتعارض مع أحكام القانون الدولي، وخصوصاً قرارات مجلس الأمن خاصة: القرار 476 الصادر عام 1980، والقرار 478 الصادر عام 1980، والقرار 2334 الذي صدر في العام 2016 ،التي تؤكد جميعها على أن القدس الشرقية أرض محتلة ، تنطبق عليها أحكام القانون الدولي ذات الصلة.

واضاف " أية قرارات أو إجراءات تهدف لتغيير الوضع القائم في مدينة القدس أو مركزها القانوني أو تركيبتها الديموغرافية وحدودها الجغرافية ، تعتبر باطلة وغير شرعية ، واكد على أن حل الصراع يجب أن يتم على أساس حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

أخبار ذات صلة

مريض من غزة يناشد أهل الخير توفير جهاز ضغط

مريض من غزة يناشد أهل الخير توفير جهاز ضغط

اشتية: قرار هندوراس فتح بعثة في القدس جريمة بحق القانون الدولي

اشتية: قرار هندوراس فتح بعثة في القدس جريمة بحق القانون الدولي

اللواء ابو بكر يحذر من تفاقم الجرائم الطبية بحق الاسرى المرضى

اللواء ابو بكر يحذر من تفاقم الجرائم الطبية بحق الاسرى المرضى

إصابة أحد مقاتلي كتائب المقاومة الوطنية برصاص الاحتلال شمال القطاع

إصابة أحد مقاتلي كتائب المقاومة الوطنية برصاص الاحتلال شمال القطاع

هيئة مسيرة العودة: الجمعة المقبلة ستحمل عنوان &#34;حماية الجبهة الداخلية&#34;

هيئة مسيرة العودة: الجمعة المقبلة ستحمل عنوان "حماية الجبهة الداخلية"

الشاعر الفلسطيني (سليمان دغش) يفوز بجائزة بالمي العالمية للشعر في إيطاليا

الشاعر الفلسطيني (سليمان دغش) يفوز بجائزة بالمي العالمية للشعر في إيطاليا

النيابة العامة: قضية إسراء غريب قيد التحقيق وتقرير الطب الشرعي لم يُصدر

النيابة العامة: قضية إسراء غريب قيد التحقيق وتقرير الطب الشرعي لم يُصدر

صور: اصابة 3 شبان برصاص الاحتلال خلال قمعهم لمسيرة (كفر قدوم) الاسبوعية

صور: اصابة 3 شبان برصاص الاحتلال خلال قمعهم لمسيرة (كفر قدوم) الاسبوعية

التعليقات

الدنيا حكايات

جيمس بوند الفلسطيني

جيمس بوند الفلسطيني

شؤون فلسطينية

عريقات: الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل غير شرعي واستخفاف بمبادئ القانون الدولي

عريقات: الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل غير شرعي واستخفاف بمبادئ القانون الدولي

مريض من غزة يناشد أهل الخير توفير جهاز ضغط

مريض من غزة يناشد أهل الخير توفير جهاز ضغط

اللواء ابو بكر يحذر من تفاقم الجرائم الطبية بحق الاسرى المرضى

اللواء ابو بكر يحذر من تفاقم الجرائم الطبية بحق الاسرى المرضى

الشاعر الفلسطيني (سليمان دغش) يفوز بجائزة بالمي العالمية للشعر في إيطاليا

الشاعر الفلسطيني (سليمان دغش) يفوز بجائزة بالمي العالمية للشعر في إيطاليا

صور: اصابة 3 شبان برصاص الاحتلال خلال قمعهم لمسيرة (كفر قدوم) الاسبوعية

صور: اصابة 3 شبان برصاص الاحتلال خلال قمعهم لمسيرة (كفر قدوم) الاسبوعية

فلسطين تنضم للجنة مؤسسات المجتمع المدني بالجامعة العربية

فلسطين تنضم للجنة مؤسسات المجتمع المدني بالجامعة العربية

مجدلاني: قرار هندوراس اعتداء على حق شعبنا في عاصمة دولته القدس

مجدلاني: قرار هندوراس اعتداء على حق شعبنا في عاصمة دولته القدس

الاحتلال يغلق مدخل بيت أمر ببوابة حديدية

الاحتلال يغلق مدخل بيت أمر ببوابة حديدية

منوعات

انتحار ممثلة هندية صاعدة بالقفز من شرفة منزلها

انتحار ممثلة هندية صاعدة بالقفز من شرفة منزلها

منة شلبي تعلق على نبأ زواجها بصورة ساخرة

منة شلبي تعلق على نبأ زواجها بصورة ساخرة

باتصال واحد أقنعته نادين نجيم... قصي خولي وافق على ثنائية جديدة

باتصال واحد أقنعته نادين نجيم... قصي خولي وافق على ثنائية جديدة

ماذا يفعل طفلا تيم حسن مع ناصيف زيتون؟

ماذا يفعل طفلا تيم حسن مع ناصيف زيتون؟

بعد قرار إيقافها لمدة عام.. ريهام سعيد: ذبحوني

بعد قرار إيقافها لمدة عام.. ريهام سعيد: ذبحوني

ملحم زين يعلّق على إعتزال إليسا: الساحة &#34;رح تفضى للطراطير&#34;

ملحم زين يعلّق على إعتزال إليسا: الساحة "رح تفضى للطراطير"

ميريام فارس تحتفل بعيد زواجها بطريقة غريبة

ميريام فارس تحتفل بعيد زواجها بطريقة غريبة

عائلة شيري عادل تساندها بعد طلاقها من الداعية معز مسعود

عائلة شيري عادل تساندها بعد طلاقها من الداعية معز مسعود

بدرية أحمد تكشف ماحدث لها بسبب التجميل ورد فعل مفاجئ من الجمهور

بدرية أحمد تكشف ماحدث لها بسبب التجميل ورد فعل مفاجئ من الجمهور

&#34;إليسا&#34; تتسبب بأزمة بين وزير الثقافة التونسي ومدير مهرجان قرطاج

"إليسا" تتسبب بأزمة بين وزير الثقافة التونسي ومدير مهرجان قرطاج

عربي

تنظيم الدولة يعلن مسؤوليته عن تفجير عدن

تنظيم الدولة يعلن مسؤوليته عن تفجير عدن

المجلس العسكري في السودان يسمي الطريفي إدريس وزيرا للداخلية

المجلس العسكري في السودان يسمي الطريفي إدريس وزيرا للداخلية

روسيا تعلن وقفا لإطلاق النار في إدلب السورية

روسيا تعلن وقفا لإطلاق النار في إدلب السورية

نجاة قائد قوات الحزام الأمني من محاولة اغتيال بعدن

نجاة قائد قوات الحزام الأمني من محاولة اغتيال بعدن