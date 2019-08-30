مريض من غزة يناشد أهل الخير توفير جهاز ضغط

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رام الله - دنيا الوطنناشد مواطن مريض من مخيم المغازي وسط قطاع غزة أهل الخير وأصحاب شركات بيع الأجهزة الطبية توفير جهاز ضغظ لهوقال المواطن الفقير في مناشدته التي وصلت دنيا الوطن: "انني رجل كبير في السن واعاني من أمراض مختلفة ومنها الأرتفاع المستمر في الصغظ ونصحني الاطباء بقياسه على الأقل من 5-6 مرات يوميا خوفا أن تصيبني جلطات "واضاف: "أن عدم وجود الجهاز في البيت يرهقني حيت يجبر اولادي لقياسه من خلال اقرب صيدلية او مستوصف حكومي او عيادة وكالة، وانا رجل مسن بالكاد أستطيع المشي "وأشار المريض إلى أنه لا يستطيع شراء الجهاز خاصةوانه يعتمد على مرتبات الشؤون ومعظم أولاده بالكاد يدبرون قوت يومهم.