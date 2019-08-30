اشتية: قرار هندوراس فتح بعثة في القدس جريمة بحق القانون الدولي

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رام الله - دنيا الوطن

قال الدكتور محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني: "إن قرار هندوراس فتح بعثة دبلوماسية لها في القدس مخالف للإجماع الدولي وللقانون والقرارات الدولية، ومرفوض من الفلسطينيين

وكل المؤمنين بإمكانية الوصول لحل سياسي قائم على مبدأ حل الدولتين.



ودعا اشتية رئيس هندوراس خوان هرنانديز إلى التراجع عن زيارته إلى إسرائيل لافتتاح مكتب تجاري يحمل صفة دبلوماسية في القدس المحتلة، واصفا هذه الخطوة بالجريمة بحق القانون الدولي.



وتابع رئيس الوزراء: إن حق الفلسطينيين بالقدس عاصمة لدولتهم المستقلة حق مقدس ومن غير المقبول أن يكون موضوعا لتحصيل مكاسب أو بيع مواقف سياسية للولايات المتحدة أو لإسرائيل.



وأكد اشتية على أن الرئيس محمود عباس يتابع هذا الشأن عن كثب واعطى توجيهاته للتعامل معه.



وأضاف رئيس الوزراء: الحكومة وضعت مجموعة خطوات لمواجهة قرار هندوراس في المحافل الدولية، منها رفع شكوى ضدها لدى الأمين العام للأمم المتحدة، وتقديم مشروع قرار في الجمعية العامة لمخالفتها قرارات مجلس الأمن التي تدين وتمنع الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل البعثات الدبلوماسية.