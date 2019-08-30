إصابة أحد مقاتلي كتائب المقاومة الوطنية برصاص الاحتلال شمال القطاع

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أصيب أحد مقاتلي كتائب المقاومة الوطنية، الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بجراح متوسطة، بعد أن استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بنيران رشاشاتها الثقيلة موقعها العسكري شمال قطاع غزة.



وأكدت الكتائب، أن هذه الجريمة الجديدة لن تثنيها عن مواصلة النضال والمقاومة، مشددةً على مواصلة الإعداد والتجهيز والتدريب لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي الذي يواصل عدوانه بحق شعبنا في قطاع غزة والضفة الفلسطينية والقدس.