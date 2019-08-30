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تنظيم الدولة يعلن مسؤوليته عن تفجير عدن

تنظيم الدولة يعلن مسؤوليته عن تفجير عدن
رام الله - دنيا الوطن
أعلن تنظيم الدولة مسؤوليته عن التفجير الذي استهدف قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في عدن اليوم الجمعة.

وكان مصدر أمني يمني أكد مقتل ثلاثة عناصر من قوات "الحزام الأمني" جراء تفجير في مدينة عدن، وفقا لما نقلته وكالة (فرانس برس).

يذكر أن الهجوم نُفذ من قبل مسلح وجّه دراجته النارية المفخخة نحو عربة تابعة لمقاتلي المجلس الانتقالي الجنوبي بالقرب من ممر دائري في حي شيخ سعد شمال المدينة.

من جهته أخرى، تعرضت نقطة أمنية تابعة لقوات "الحزام الأمني" لهجوم مسلح ثان بمنطقة الحسوة غرب عدن.

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