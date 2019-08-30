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المجلس العسكري في السودان يسمي الطريفي إدريس وزيرا للداخلية

المجلس العسكري في السودان يسمي الطريفي إدريس وزيرا للداخلية
رام الله - دنيا الوطن
اختار المجلس العسكري في السودان الفريق شرطة الطريفي إدريس وزيرا للداخلية، حيث تخضع قوائم المرشحين لتولي الحقائب الوزارية بالحكومة الانتقالية في البلاد للتدقيق الأمني.

ونقل موقع (روسيا اليوم)، عن مصدر بقوى الحرية والتغيير، إلغاء المجالس الخمسة وإعطاءها صفة وزرارة بناء على رغبة رئيس الوزراء السوداني، وهي الإعلام والبيئة والشباب والرياضة والثقافة والاتصالات.

وأشار المصدر إلى أنه تم إدراج السيرة الذاتية لمرشحين بأربع وزارات بجانب استكمال بقية المرشحين لذات الوزارات بطلب من حمدوك، موضحا أنه سيتم الإعلان عن الحكومة الانتقالية صباح السبت.

وتسلم المجلس العسكري، الأربعاء الماضي، قائمة ترشيحات قوى الحرية والتغيير لوزراء الحكومة الانتقالية للتشاور حولها.

وتنص الوثيقة الدستورية التي وقعتها قوى إعلان الحرية والتغيير التي قادت الاحتجاجات في السودان مع المجلس العسكري الانتقالي في 17 آب/أغسطس، على أن يتكون مجلس الوزراء من رئيس وعدد من الوزراء لا يتجاوز العشرين من كفاءات وطنية مستقلة بالتشاور، يعينهم رئيس مجلس الوزراء من قائمة مرشحي قوى إعلان الحرية والتغيير، ويعتمدهم مجلس السيادة، عدا وزيري الدفاع والداخلية اللذين يرشحهما المجلس العسكري بمجلس السيادة.

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