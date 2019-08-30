مصر تستعد للحصول على أكبر صفقة مقاتلات روسية

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رام الله - دنيا الوطن

قالت مجلة (ناشيونال إنتريست) الأمريكية، إن القوات الجوية المصرية تستعد للحصول على 50 مقاتلة من طراز (ميغ-35)، مشيرة إلى أنها تمثل أكبر طلبية في فترة ما بعد الاتحاد السوفيتي.



وأشارت المجلة إلى أن المصور الروسي دميتري تيريخوف التقط أول صورة للمقاتلة في قاعدة جوكوفسكي الجوية الروسية، وتظهر الصورة المثيرة أول طائرة (ميغ-29/35) تابعة للقوات الجوية المصرية، موضحة أن الرقم التسلسلي للطائرة هو 811.



ونوهت المجلة بأنه في تشرين الأول/نوفمبر 2013، أفيد بأن مصر وروسيا كانتا تتفاوضان على طلب 24 طائرة من طراز (ميغ 29M / M2) مصممة آنذاك للقوات الجوية المصرية، وفي نيسان/أبريل 2015 وقعت مصر بدلا من ذلك عقدا بقيمة تصل إلى ملياري دولار للحصول على 50 مقاتلة من طراز (ميغ 35) والتي من المقرر تسليمها بحلول عام 2020.



ونوهت المجلة بأن مقاتلة (ميغ-35)، هي مقاتلة مطورة على أساس (ميغ-29)، حيث تتميز الطائرة بقدرة أقوى متعددة المهام مع تعزيز استخدام الأسلحة عالية الدقة (جو-جو)، علاوة على ذلك فقد زاد نطاق القتال إلى حد كبير بسبب الزيادة في سعة الوقود الداخلية.



وتتمتع المقاتلة بالقدرة على القيام بالدفاع الجوي بالإضافة إلى مهام الهجوم البري، وتحتوي الطائرة على ست نقاط صلبة تحت أجنحتها يمكنها حمل ست صواريخ (جو - جو) أو قنابل ذكية، وتبلغ سرعة المقاتلة 2445 كم/ساعة، بالإضافة إلى أنها تتميز بمدفع أوتوماتيكي 30 ملم أيضا.