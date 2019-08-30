هيئة مسيرة العودة: الجمعة المقبلة ستحمل عنوان "حماية الجبهة الداخلية"



وحول جمعة "الوفاء للشهداء"، اكدت الهيئة في مؤتمر صحفي، أنه في الذكرى الخامسة لانتهاء عدوان 2014، فإن المقاومة تزداد قوة ومنعة، لافتة إلى أن الشعب الفلسطيني أثبت أنه جدير بالبقاء والانتصار بعد 51 يوما من الجراح والتدمير.



ووجهة الهيئة، التحية لجماهير الشعب الفلسطيني، الذين لم تلن لهم قناة في مواجهة العدوان، كما حيت الاسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام، داعية الشعب لاوسع حملة تضامن معهم.



رام الله - دنيا الوطناعلنت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، عن انتهاء جمعة "الوفاء للشهداء"، على الحدود الشرقية لقطاع غزة، داعية الشعب الفلسطيني للمشاركة في الجمعة المقبلة والتي ستحمل عنوان جمعة "حماية الجبهة الداخلية"؛ لمواجهة أي محاولة لخلط الاوراق.وقال الهيئة في مؤتمر صحفي لها شرقي مدينة غزة: "ننعى شهدء الشرطة الأبطال الذين طالتهم يد الغدر والخيانة"، مدينة العمل التفجيرين الذين استهدفا رجال الشرطة، مؤكدة أنه بالوحدة سيتم حماية الجبهة الداخلية الفلسطينية من العبث والتخريب.ووجهت الهيئة، التحية إلى رجال الشرطة، مؤكدة ان المعركة ستبقى مع الاحتلال الاسرائيلي.