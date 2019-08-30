الشاعر الفلسطيني (سليمان دغش) يفوز بجائزة بالمي العالمية للشعر في إيطاليا















رام الله - دنيا الوطنفاز الشاعر الفلسطيني الكبير سليمان دغش بالمرتبة الأولى لجائزة بالمي العالمية للشعر والقصة بنسختها للعام 2019 في إيطاليا ، وقد تقدم للجائزة 1047 عملا ونصا أدبيا ما بين الشعر والقصة على مستوى إيطاليا وبعض دول العالم باللغات : الايطالية ، الفرنسية ، الانجليزية ، اليونانية ، العربية ، الاسبانية ، الصينية والتايوانية ولغات أخرى .وقيمت لجنة تحكيم الجائزة المؤلفة من 8 شعراء كبار على المستوى الايطالي وصحفيين ورؤساء مؤسسات ثقافية هامة أسماء الفائزين بالجائزة بناء على قيمة النص الأدبي وإنسانيته وتأثيره على المتلقي ، وقد أقيم مهرجان التقييم في الساحة العامة لبلدية مدينة بالمي بمشاركة حشد كبير من المثقفين والادباء والشعراء والمهتمين بالشأن الثقافي والفائزين بالجائزة من إيطاليا ودول العالم وبحضور لجنة التحكيم ورئيس بلدية بالمي ورئيس مقاطعة ريجو كالابريا والعديد من رؤساء المؤسسات الثقافية في المقاطعة ، وكان الهدف الأساس من إقامة هذا الحدث الثقافي العالمي الهام منح الجائزة لتعزيز الثقافة على إختلاف أنواعها والتعرف على كتاب وشعراء جدد على المستويين الايطالي والعالمي ومن أجل التبادل الثقافي والحضاري الانساني بين الشعوب .تجدر الأشارة أن الجائزة منحت من قبل جمعية بروميتيوس الثقافية الإيطالية تحت رعاية مقاطعة ريجو كالابريا وبلدية بالمي وجامعة كلابريا وجامعة دانتي أليجيري للأجانب ومؤسسة روما كلابريا أوروبا ولجنة فاريا دي بالمي التي تعمل مع منظمة اليونسكو ورعاية أكثر من 9 مؤسسات ثقافية هامة في مقاطعة ريجو كالابريا ، وهي عبارة عن درع مذهب ومبلغ مالي ، تم تسليمها من قبل رئيسة الجائزة الشاعرة الايطالية الكبيرة آنا مريا ديو داتو ورئيس لجنة التحكيم الشاعر الايطالي الكبير جايتانو كاتالاني وعضوية كل من الشاعرة باتريتزيا ستيفانيللي وستيفانو بالدينو وكلاوديا باتشيني وباولو لاندريللي وسانتو جوفري وميمو جانينني والصحفي آركانجيلو بادالوتي .كما وتم تكريم شعراء من دول العالم يذكر منها تايوان البوسنة والهرسيك تركيا بلجيكا جمهورية التشيك وفلسطين حيث منحت جائزة شرف أدبية للشاعر د.عودة عمارنة عن قصيدته حول مأساة قرية العراقيب ، بينما فاز بالمركز الاول الشاعر دغش عن قصيدته "محمدنا الصغير" التي تتحدث عن إغتيال الطفل الشهيد محمد الدرة .ومن الجدير بالذكر أنه قد تم ترشيح الشاعر دغش من قبل سفارة دولة فلسطين في إيطاليا بوصفه قامة شعرية عالية في المشهد الشعري الفلسطيني ويمثل بتجربته الغنية والمميزة الهم الفلسطيني وحقه بالحرية والعودة وتقرير المصير .هذا وشارك د. عودة عمارنة المستشار الثقافي لسفارة فلسطين بحفل التكريم والقى كلمة بالمناسبة ، مع العلم أن إيطاليا وخلال السنوات الاخيرة كرمت العديد من الشعراء والكتاب الفلسطينيين يذكر منهم الشاعر يوسف المحمود والشاعر مراد السوداني والكاتب أحمد رفيق عوض وغيرهم.