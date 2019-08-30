النيابة العامة: قضية إسراء غريب قيد التحقيق وتقرير الطب الشرعي لم يُصدر

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رام الله - دنيا الوطن

باشرت النيابة العامة في مدينة بيت لحم إجراءات التحقيق في وفاة الفتاة اسراء غريب في مدينة بيت ساحور بمحافظة بيت لحم بناء على البلاغ الوارد من الشرطة بوصول جثة الفتاة الى مسشفى بيت جالا الحكومي في محافظة بيت لحم.



وأشارت في بيان لها، إلى أنها باشرت بإجراء الكشف الظاهري على الجثمان، وصدر قرار باحالتها للطب الشرعي لاجراء الصفة التشريحية عليه وفق الاصول، كما تم السماع لإفادات الشهود وجمع الأدلة والبينات الاولية والتحقيق وفقا للوقائع والملابسات.



واكدت النيابة العامة، على أن التحقيقات في القضية لا زالت جارية، وتقرير الطب الشرعي لم يصدر بعد.



وأهابت النيابة، بالمواطنين عدم نشر أو تداول أي معلومات أو تفاصيل أو أسماء أشخاص حول القضية عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك حفاظا على سير إجراءات التحقيق والتأثير على الرأي العام.



وأكدت على أن أروقة النيابة العامة مفتوحة للتعامل بجدية مع اية معلومة من شأنها اظهار الحقيقة واحقاق العدل.



وشددت النيابة العامة على ضرورة عدم التعامل ونشر أية أخبار أو منشورات تمس خصوصية الفتاة وعائلتها، لما فيها من مساس بالخصوصية والكرامة الانسانية، ووجوب الحفاظ على سرية اجراءات التحقيق .