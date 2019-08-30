شؤون فلسطينية

صور: اصابة 3 شبان برصاص الاحتلال خلال قمعهم لمسيرة (كفر قدوم) الاسبوعية

صور: اصابة 3 شبان برصاص الاحتلال خلال قمعهم لمسيرة (كفر قدوم) الاسبوعية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب 3 شبان بجروح متفاوتة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط جراء قمع الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الاسبوعية، المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 16 عاما لصالح مستوطني مستوطنة قدوميم المقامة عنوة على اراضي القرية.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية، أن جنود الاحتلال اقتحموا البلدة قبل انطلاق المسيرة ونصبوا كمينا في  منزل قيد الانشاء الا ان الشبان كشفوا هذا الكمين  وحاصروا الجنود المتواجدين فيه قبل ان تقتحم قوات كبيرة البلدة، تحت غطاء كثيف من اطلاق الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت مما ادى الى اصابة 3 شبان عولجوا ميدانيا من قبل طاقم الهلال الاحمر الفلسطيني.

وأكدت المصادر ان جيش الاحتلا،ل بدا باستخدام استراتيجية جديدة في قمع المسيرة عن طريق نصب الكمائن من قبل وحدات خاصة بهدف الايقاع بالشبان واعتقالهم الا انهم فشلوا في اعتقال احد واكتفوا خلال الاسابيع الماضية بعد فشل الكائن بترويع الاطفال والاعتداء عليهم كما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد المشاركون في المسيرة ان كل اشكال القمع من اعتقال او اصابات لن تثنيهم عن الاستمرار حتى تحقيق كامل اهداف مسيرتهم التي دخلت عامها التاسع دون تراجع.




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