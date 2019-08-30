شؤون فلسطينية

فلسطين تنضم للجنة مؤسسات المجتمع المدني بالجامعة العربية

فلسطين تنضم للجنة مؤسسات المجتمع المدني بالجامعة العربية
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
ترأست دولة فلسطين، الاجتماع الـ27 للجنة مؤسسات المجتمع المدني التابع لجامعة الدول العربية، بحضور الأمين العام المساعد لشؤون الاجتماعية بالجامعة هيفاء أبو غزالة وعدد من ممثلي الدول العربية.

وترأس وفد دولة فلسطين، وكيل دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني بمنظمة التحرير حسام عرفات، ومدير عام المجتمع المدني بوزارة الداخلية عبد الناصر الصيرفي، ومدير شؤون منظمات المجتمع المدني بدائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني بمنظمة التحرير حسنين بوادي، ومسؤول ملف القطاع الاجتماعي بمندوبية فلسطين لدى الجامعة العربية المستشار جمانة الغول.

ويهدف الاجتماع الذي عقد في مقر الجامعة العربية بالعاصمة المصرية القاهرة، إلى دراسة طلبات منح صفة مراقب بمنظمة المجتمع المدني، والتي ترتبط بمهام الفريق الرابع من فرق التطوير الخاصة باللجنة العربية مفتوحة العضوية.

وقالت أبو غزالة، إن الاجتماع يأتي لوضع المعايير المختلفة التي تسمح للمنظمات غير الحكومية أن تكون عضو مراقب في جامعة الدول العربية.

وأضافت أنه تم تكليف اللجنة من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والتي تجتمع على هامشه بصفة دورية، مشيرة إلى أن هذا الاجتماع عقد برئاسة فلسطين للتأكيد على دور اللجنة واستمرار عملها واقرار المعايير المطلوبة للتوافق عليها.

من جانبه، قال عرفات بصفته رئيس الاجتماع، إن وجود فلسطين في عضوية اللجنة وكافة اللجان كان مطلبا رئيسيا، مؤكدا أهمية ترؤس فلسطين للدورة لستة أشهر المقبلة.

وأوضح أن توصيات الاجتماع أكدت دور عمل اللجنة وأهمية الإنجاز وتفعيلها سواء داخل فلسطين او خارجها، مشيرا إلى دور منظمات المجتمع المدني في فلسطين خاصة على صعيد القضاء، والإصلاحات في المجالات الاقتصادية والسياسية.

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