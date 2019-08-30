شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل أربعة فلسطينيين بزعم محاولتهم التسلل من جنوب القطاع

قوات الاحتلال تعتقل أربعة فلسطينيين بزعم محاولتهم التسلل من جنوب القطاع
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الجمعة، أربعة فلسطينيين، بزعم محاولتهم التسلل عبر السياج نحو الداخل، من جنوب قطاع غزة، بحسب ما جاء على موقع القناة 13 الاسرائيلية.

وادعت القناة ذاتها، أن الفلسطينيين الأربعة، كانوا مسلحين بسكاكين وقنابل يدوية، حيث جرى اعتقالهم بعد تسللهم عبر السياج.

وتشهد الحدود الشرقية لقطاع غزة حالة من التوتر الشديد اثر المواجهات العنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال، في إطار فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار.

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