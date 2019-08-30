بدء توافد الجماهير لمخيمات العودة شرق القطاع والاحتلال يطلق النار على المتظاهرين

بدأت الجماهير الفلسطينية، اليوم الجمعة، بالتوافد إلى مخيمات العودة شرقي قطاع غزة، للمشاركة في فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار والتي حملت اسم جمعة (الوفاء للشهداء)، بمناسبة ذكرى انتهاء الحرب الاخيرة على قطاع غزة عام 2014.



وقد أطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الجمعة، النار تجاه عدد من الشبان الفلسطينيين شرقي مدينة رفح جنوب قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع اصابات، بحسب ما نقلته وكالة (الرأي) عن مصادر محلية.



إلى ذلك، أفادت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال، أطلقت قنابل الغاز تجاه مخيم العودة شرقي مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، أيضا دون وقوع اصابات.



وكانت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، قد دعت الجماهير الفلسطينية، للمشاركة في فعاليات جمعة (الوفاء للشهداء) على الحدود الشرقية لقطاع غزة.



وأكدت الهئية، على استمرار فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار، حتى تحقيق أهدافها التي انطلقت من اجلها، والتي تتمثل في كسر الحصار عن قطاع غزة، وعودة اللاجئين.



رام الله - دنيا الوطن