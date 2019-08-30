مجدلاني: قرار هندوراس اعتداء على حق شعبنا في عاصمة دولته القدس

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رام الله - دنيا الوطن

اعتبر الامين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. احمد مجدلاني، قرار دولة هندوراس فتح بعثة دبلوماسية لها في مدينة القدس المحتلة ، اعتداء على حق شعبنا الفلسطيني في عاصمة دولته، القدس وانتهاك لقرارات الشرعية الدولية.



وقال: "في الوقت الذي نتطلع فيه لمقاطعة دول العالم للحكومة اليمينية المتطرفة ، والتي تنتهك قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي ، يأتي قرار دولة هندوراس ، الذي يمثل اعتداءً صارخاً وصريحاً على قرارات الشرعية الدولية، وتشجيع للاحتلال لمواصلة جرائمه ضد شعبنا".



وطالب مجدلاني كافة الدول العربية والاسلامية باتخاذ الاجراءات التي نصت عليها قرارات القمة العربية بشأن الدول التي تنقل مقراتها للقدس.



وأشار إلى أن ادارة ترامب تحاول اغراء العديد من الدول بدعم سياسي ومالي للالتحاق بخطوتها بنقل سفاراتها للقدس .