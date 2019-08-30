الاحتلال يغلق مدخل بيت أمر ببوابة حديدية

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رام الله - دنيا الوطن

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مدخل بلدة بيت أمر شمال الخليل، وصعدت من إجراءاتها التعسفية بحق المواطنين.



وقال الناشط الإعلامي محمد عوض، وفق "الوكالة الفلسطينية الرسمية"، إن قوات الاحتلال أغلقت مدخل البلدة الرئيسي ببوابة حديدية بزعم تعرض البرج العسكري المقام على مدخلها لإلقاء عبوة متفجرة.



وأضاف أن جنود الاحتلال أوقفوا مركبات المواطنين ودققوا في هوياتهم، وعرقلوا حركة التنقل بالمكان .