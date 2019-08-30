الرئيس عباس يمنح قائد القوات العراقية بفلسطين وسام "نجمة فلسطين العسكري"





من هو اللواء البيرقدار





واللواء الركن عمر علي البيرقدار ، ضابط عسكري عراقي، وقائد القوات العراقية في حرب فلسطين عام 1948، حيث أه بعد انهاء دراسته الثانوية التحق بالكلية العسكرية في بغداد فتخرج فيها ملازماً ثانياً في أيلول/سبتمبر 1928م.





وانتمى اللواء البيرقدار، بعد ذلك إلى كلية الاركان وتدرج في مراتب الجيش حتى اصبح عقيد ركن عام 1946م.



وشارك اللواء في حرب فلسطين عام 1948 وكان قائداً لإحدى ألوية الجيش العراقي المتكون من 822 ضابطا وجنديا علئ جبهة جنين في فلسطين.





رام الله - دنيا الوطنمنح الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، قائد القوات العراقية في فلسطين الراحل اللواء الركن عمر علي البيرقدار، وسام نجمة فلسطين العسكري.جاء ذلك خلال استقباله، الجمعة، لنجلي الفقيد، السفيرة العراقية لدى التشيك سندس عمر، وشقيقها بريز، في مقر إقامته في العاصمة الأردنية عمان.ومنح الرئيس القائد العراقي الراحل البيرقدار وسام نجمة فلسطين العسكري، تقديرا لنضاله وبطولاته التي جسدها من أجل فلسطين، وتثمينا لصموده وتصديه للقوات الغازية على مشارف جنين، ما جعل بطولاته وشواهد قبور رفاقه من شهداء الشعب العراقي خالدة على أرض فلسطين.